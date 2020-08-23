غزة: فلسطينيون ينددون بالتطبيع الاماراتي في ذكرى الـ 51 لحرق الأقصى

ندد فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأحد، باتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"، ورفعوا لافتات كتب عليها "بالدم نفديك يا أقصى" ، و"تحرير القدس أمانة".

وجاءت الوقفة المنددة بالاتفاق التطبيعي التي نظّمتها رابطة "علماء فلسطين"، بمناسبة "الذكرى الـ 51 لإحراق المسجد الأقصى".

وقال مروان أبو راس، رئيس الرابطة، في كلمة خلال الوقفة "الهرولة نحو التطبيع لن يجلب إلا الذل والهوان، ونحن لا نريد إلا العزة والكرامة للأمة".

وتابع "نؤكد للمطبعين أن السعي لنيل قبول الاحتلال، لا يكون على حساب الدين والعقيدة والمقدّسات".

وعدّ أبو راس "دعم الفلسطينيين وسكان مدينة القدس، واجب شرعي على الأمة".

وقال إن "الصمت العربي والإسلامي جرّأ "إسرائيل" على المزيد من سرقة المقدّسات والتطاول على المسجد الأقصى وما حوله".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".