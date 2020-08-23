الاحتلال يشتري 600 مركبة من نوع "أوبل كومبو"

قررت وزارة حرب الاحتلال شراء 600 سيارة من نوع أوبل كومبو للخدمة في وحداته ومنظومته الأمنية.

وأوضحت القناة 7 العبرية بأن مجموعة Lubinski فازت بمناقصة وزارة الحرب لشراء السيارات خلال 24 شهرا، مع خيار شراء 600 مركبة إضافية خلال العامين المقبلين.

وذكرت أن السيارة المختارة في العطاء هي Opel Combo LIFE الجديدة، مكونة من 5 أبواب و 5 مقاعد ومحرك بنزين توربو سعة 1.2 لتر (130 حصان و 23.4 كجم) متزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

وأشارت أنه تم تجهيز Opel Combo LIFE بمجموعة متنوعة من أنظمة السلامة النشطة التي تشمل نظام فرملة طوارئ ونظام حفظ المسار الذي يتضمن تحذيرًا من الانحراف مع تصحيح توجيه المركبة ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي ونظام استبدال شدة الضوء اعتمادًا على ظروف الطريق ونظام اكتشاف إشارات السرعة والتوصية بتغيير السرعة.

ولفتت القناة أن العطاء يشمل أيضًا صيانة المركبات في مراكز خدمة Lubinski مع ضمان كامل لمدة أربع سنوات.