المالية بغزة تفتح باب التسجيل لتسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من مستحقات الموظفين

اعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

و بحسب الوزارة، فيستفيد طالب الجامعة الاسلامية هو وأقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

و أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم 18/8/2020 وحتى 30/9/2020 وهو تاريخ نهاية السحب والاضافة, وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).