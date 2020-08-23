محلل عسكري: "إسرائيل" أَعَدت أهدافاً جديدةً للمقاومة ستضربها لأول مرة

كشف محلل "إسرائيل" اليوم الأحد 23/8/2020، النقاب عن إعداد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لبنك أهداف جديدة وعميقة للمقاومة الفلسطينية ستضربها "إسرائيل" لأول مرة في حال تطورت الأوضاع لتصعيد مقبل.

ورغم هذا التوقع، إلا أن نعوم أمير المراسل العسكري لماكور ريشون

كتب في تقريره اليومي بعنوان "قد تنتهي جولة القتال قبل أن تبدأ" أن جهود الوسطاء فيما يبدو باتت تسير بطريق أخرى نحو اختراق جديد.

ولفت إلى أن السفير القطري محمد العمادي سيصل الثلاثاء ويتوقع السماح بدخوله إلى غزة بدون أي مشاكل لكن "إسرائيل" قد تشترط وقف البالونات قبل السماح له بذلك، معلقاً على ذلك:"يبدو أن حماس ستقبل بذلك".

وأفاد المحلل : أن مقابل الجهود الجارية فإن جيش الاحتلال لا يُخاطر بالهدوء المخادع، فهو لا زال يعزز قواته ومنظومته.

وبين ، أن هناك انقسام في الآراء داخل منظومة الاحتلال الأمنية، فالبعض يدعو لتنفيذ مطالب حماس، والبعض يريد تصعيد ليوم أو يومين يتم خلالهما ضرب البنية التحتية لحماس وإلحاق ضررًا كبيرًا بعتادها العسكري ومن ثم العودة للاتفاقيات كما كان يجري في كل جولة تصعيد مؤخرًا.

ولفت أمير في تقرير إلى أنه في ذات الوقت يجمع أنه لا مجال أكثر مما هو عليه الوضع الآن من حيث فرض مزيد من العقوبات.

وأكد أن المصريين عادوا من غزة وأكدوا بتمسك حماس بمطالبها وتشديدها.

وقال أمير:"في إسرائيل لم ينزعجوا على العكس أعدوا بنك من الأهداف العميقة التي ستضرب لأول مرة، وهكذا خرجت التوصيات لقيادة المنطقة الجنوبية التي أعدت خطة جديدة أقرها كوخافي وأعجب بها منذ أيام".

وتابع:"إسرائيل ترغب الهدوء لكن أي حدث ممكن أن يفجر الأوضاع بسرعة كبيرة .. وضرب أي هدف في البنك الجديد سيكلف حماس كثيرًا"