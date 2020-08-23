وزير الخارجية الامريكي يصل "اسرائيل" الاثنين والامارات في اليوم التالي

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة "إسرائيل"، الإثنين، ومن ثم سيتوجه إلى الإمارات في اليوم التالي، بحسب إعلام أمريكي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر إسرائيلية (لم يسمها)، قولها إن "محادثات بومبيو في إسرائيل ستركز على التطبيع مع الإمارات، والجهود الأمريكية مع الأمم المتحدة لتجديد العقوبات الدولية على إيران".

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه "من المتوقع أن يلتقي بومبيو في "إسرائيل"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي".

وفي الإمارات، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ولي العهد محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، بحسب المصدر نفسه.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.