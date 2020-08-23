المدلل: نثق في المقاومة التي لن تترك أسرانا وتعمل جاهدة للإفراج عنهم

حَمَل سياسيون ومختصون وذوو الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 23/8/2020، الاحتلال "الإسرائيلي"، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.

وطالب هؤلاء، خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام نظمتها حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة غزة، المؤسسات الحقوقية والدولية التدخل العاجل والفوري من أجل انقاذ حياة الأسرى المرضى.

ويخوض أسرى قابعون في سجون الاحتلال، إضراباً مفتوحاً عن الطعام حت تحقيق مطالبهم بينهم ماهر الأخرس ومحمد وهدان وموسى زهران وعبد الرحمن شعيبات.

عضو العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أعرب عن ثقته في المقاومة الفلسطينية التي لا تقيل ولا تستقيل وتعمل جاهدة من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد المدلل خلال كلمة له في الوقفة على أن العدو لا يعرف إلا لغة القوة، مطالباً أبناء شعبنا للانتفاض من أجل الأسرى، وللتأكيد على أن الأسرى ليسوا وحدهم في المعركة.

وندد المدلل، بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، الذي يضر بأبناء شعبنا، مطالباً الدول العربية التي تهرول للتطبيع أن تتوقف عما وصفه بالمهزلة التي تعطي الشرعية للاحتلال برعاية أمريكية.

من جهته، حمل عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية ومسؤول ملف الأسرى بالجبهة علام الكعبي، الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى.

وبيّن الكعبي في كلمة له خلال وقفة التضامن، أن الأسرى يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب على يد محققي وسجاني الاحتلال، ويتم وضعهم في زنازين العزل الانفرادي، وتفتيشهم ليلا، وتُمنع عنهم الزيارات، موضحا أن هذا التعذيب أورث الأسرى الكثير من الأمراض الخطيرة.

وطالب الكعبي القيادة الفلسطينية وقادة العمل الوطني بالعمل الجاد على نصرة الأسرى حتى ينالوا حريتهم.

كما دعا لضرورة انهاء الانقسام الذي وصفه بالأسود بشكل أسرع لمواجهة ما يجري للأسرى.













































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