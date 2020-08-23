ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أردوغان يجدد دعم بلاده لفلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:08 - 23 اغسطس 2020
محمود عباس ورجب طيب اردوغان محمود عباس ورجب طيب اردوغان
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان وعباس تناولا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان جدد تأكيده لعباس على دعم تركيا قضية فلسطين العادلة.

كما قدم الرئيس الفلسطيني تهانيه لأردوغان بمناسبة اكتشاف بلاده حقلا كبيرا للغاز الطبيعي، لافتا إلى أن نجاح تركيا يعتبر بمثابة نجاح لفلسطين، بحسب البيان.

والجمعة، زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

الأكثر مشاهدة

متعلقات