العمادي لغزة خلال أيام وبجعبته الأموال والاحتلال يهدد بمنعه!

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد 23/8/2020، أن السفير القطري محمد العمادي سيصل خلال أيام لقطاع غزة ، حاملا معه أموال المنحة القطرية، وفق المعتاد شهريا.

وقالت الصحيفة أن سلطات الاحتلال وقالت: "إذا استمرت غزة في إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ، فإن "إسرائيل" لا تنوي السماح للعمادي بإحضار المنحة المالية إلى قطاع غزة معه".

وتسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتواء التصعيد وإطلاق البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الحدود، من خلال تنفيذ مطالب المقاومة في قطاع غزة وتقديم تسهيلات من شأنها تحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت قبل عدة أيام ، ان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، سيصل إلى القطاع الأسبوع المقبل، في محاولة لتهدئة الوضع في القطاع.