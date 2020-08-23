مخاوف من انتظام المدارس بالضفة المحتلة

مع اقتراب السادس من أيلول، الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موعداً لانتظام الدراسة في مدارس الضفة الغربية، تزداد مخاوف الأهالي من أرسال أبنائهم إلى المدارس، وخاصة الأطفال في المراحل الدراسية الأولى، بعد تسجيل حالات إصابة عالية في صفوف طلبة الثانوية العامة ومدرسيهم خلال الفترة الفائتة.

وانتظمت الطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس ابتداءً من الخامس من أب/ أغسطس الحالي، إلى جانب دوام طلبة الثانوية العامة، ولكن ترافق هذا الدوام إعلان يومي عن إغلاق مدارس في مدن وقرى و مخيمات الضفة الغربية، بعد اكتشاف حالات إصابة في هذه المدارس سواء من الطلبة أو الطواقم التدريس.

وكانت الصدمة للأهالي الطلبة خلال الأسبوع الأول من دوام طلبة الثانوية العامة وإعلان إغلاق أربعة مدارس في يوم واحد في كل من عرابة بجنين وحبلة و قلقيلية وبيت أمرين بنابلس، ومنذ ذلك الحين أُغلقت عشرات المدارس في معظم المحافظات لفترات متفاوتة بعد اكتشاف وجود اصابات بفايروس كورونا في صفوف الطلبة أو الهيئات التدريسية.

وكانت وزارة التربية و التعليم الفلسطينية أعلنت خلال مؤتمر صحافي برام الله ( 28 تموز/يوليو 2020) عقده وزيرها خطتها لانتظام الدراسة في المدارس الضفة الغربية، في السادس من أيلول/ سبتمبر القائم، والتي أعتمد على نظام التعليم المدمج ( التعليم الوجاهي في المدارس والتعليم عن بعد).

وتعتمد هذه الخطة أيضا على برتوكول صحي يقوم على التباعد الاجتماعي من خلال اقرار ميزانية لبناء غرف صفية جديدة وتقسيم اوقات دوام الطلبة على جزئيين خلال اليوم للمرحلة الاساسية وتقسيم ايام الاسبوع بين طلبة المرحلة الابتدائية والثانوية لضمان تطبيق اكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي.

ولكن كل هذه الإعلانات تبدو غير مقنعه للأهالي أمام فشل الحكومة الفلسطينية في مواجهة الفايروس وسط ارتفاع في الحالات يوميا وزيادة حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وتعالت أصوات كثيرة من الأهالي بعدم رغبتهم في إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى يتم التأكد من الإجراءات التي ستتبعها الوزارة على الأرض، وأن يعرضوا أبنائهم ليكونوا تجربة للوزارة.

فعلى صفحته على موقع "الفيس بوك" كتب الصحافي "محمد الرجوب" عن هذه المخاوف منشورا قال فيه إنه ووفقا للمعطيات الحالية:" لا فرصة لانتظام الدوام المدرسي".

وقال الرجوب إن كان طلبة الثانوية العامة وهم الأكبر عمرا، ويفترض أنهم الأكثر وعيا بمخاطر الاختلاط في ظل الظرف الصحي الخطير، ونسبتهم لا تزيد عن 7 % من إجمالي طلبة المدارس ورياض الأطفال. ورغم ذلك حصلت إصابات كثيرة، واغلقت المدارس.

وتابع في منشوره:" ودون التقليل من جهود اللجنة الوزارية التي أعدت خططا تفصيلية للعودة إلى المدارس وآليات التصرف وفق سيناريوهات مختلفة، فالواقع يؤكد عدم وجود فرصة لانتظام الدوام المدرسي اعتبارا من 6- 9- 2020، وإذا كان عودة 7 % من الطلبة تسببت بإغلاق عدد كبير من المدارس، فكيف سيكون الحال عند عودة أكثر من مليون طالب وطالبة الى مقاعد الدراسة، وما يترتب على ذلك من اختلاط غير مسبوق؟! هل يمكن أن يحرص الصغار على اتباع اجراءات الوقاية، حفاظا على سلامتهم وحقهم في التعليم طالما أن الكبار لم يفعلوا ذلك؟!! ننتظر ونرى".

هذه المخاوف وصلت إلى وزارة التربية و التعليم والحكومة، وبحسب د. أحمد مجدلاني عضو لجنة الطوارئ الحكومية فإنه من المقرر اليوم الأحد (23 أب/أغسطس) أن تجتمع لجنة الطوارئ الحكومية لبحث امكانية العودة للمدارس ضمن الترتيبات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ورفع التوصيات للحكومة وتقييم تجربة عودة طلبة التوجيهي ودراسة الخيارات.

وقال مجدلاني خلال تصريحات صحافية صباح اليوم لصوت فلسطين، إن خيار تأجيل العام الدراسي من عدمه سيدرس اليوم وستتخذ توصيات بهذا الشأن ترفع للحكومة لاتخاذ القرار في اجتماعها المقبل كما ستبحث لجنة الطوارئ جانب ترتيبات إطلاق الفضائية التعليمية وضمان وصول المادة التعليمية لكل طالب.