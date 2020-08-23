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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:26 - 23 اغسطس 2020
معتقل معتقل
تقارير
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يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً؛ وهم:

 الأسير "ماهر الأخرس" من جنين، مضرب لليوم 28 على التوالي

الأسير "محمد وهدان" من رام الله، مضرب لليوم 19 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله التعسفي

  والأسير "موسى زهران" من رام الله، مضرب لليوم 17 على التوالي

والأسير "عبد الرحمن شوقي شعيبات" من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب عن الطعام (لليوم الرابع)؛ وقد نقلته إدارة مصلحة سجن النقب الصحراوي للزنازين بعد إعلانه الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

 

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