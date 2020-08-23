مؤتمر هام لترامب بشأن اختراق علاجي كبير لكورونا

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعقد اليوم مساء لمناقشة "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.

وقالت ماكناني، إن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، سيحضران المؤتمر، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

واتهم الرئيس الأمريكي في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، يوم السبت، "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".

يشار إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوزت 170 ألف حالة يوم الأحد وهو الأعلى في العالم.