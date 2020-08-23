مجدلاني:قرار من لجنة الطوارئ اليوم بشأن عودة المدارس وكافة الخيارات مطروحة

أكد د.أحمد مجدلاني عضو لجنة الطوارئ العليا ووزير التنمية الاجتماعية اليوم الاحد 23/8/2020 ، ان لجنة الطوارئ العليا ستعقد اليوم اجتماعاً تحت عنوان العودة للمدارس ، حيث سيتم بحث العودة للمدارس وكافة الظروف المحيطة وخاصة في ظل ارتفاع اعداد المصابين بكورونا .

وقال مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قرراً سيرفع اليوم الي مجلس الوزراء بشأن العودة للمدارس ، موضحاً ان قرار بدء العام الدراسي لازال مطروحاً للنقاش وكافة الخيارات مطروحة .

وبين أن الاجتماع الذي سيقعد ايضا ً سيبحث الترتيب التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد ووضع السيناريوهات لبدء المدارس في الخامس من الشهر الجاري ، وقرار اطلاق فضائية تعليمية .

وبشأن المساعدات ، اوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية تقدمت بمشروع للبنك الدولي لضمان الحالة الاجتماعية في فلسطين في ظل فيروس كورونا وتأثيرها على كافة مناحي الحياة .

وقال ان الوزارة بصدد إعداد القوائم لاستفادة المتضررين جراء فيروس كورونا ممن لم يستفيدوا من المساعدات السابقة ، حيث ان متوقع ان يستفيد 68 الف أسرة من المنحة بقيمة 700 شيقل للأسرة الواحدة .