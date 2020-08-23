صحيفة عبرية: ترتيبات لعقد لقاء بين نتنياهو وبن زايد

كشف موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن هناك ترتيبات تجري لعقد لقاء بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمد بن زايد ولي العهد الإماراتي، وذلك قبل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الجانبين.

وبحسب الموقع، فإن هناك محادثات تجري حاليًا لعقد هذا اللقاء قبل مراسم توقيع الاتفاق النهائي، مشيرةً إلى أن إسرائيل تستعد حاليًا لمباحثات مباشرة مع الإمارات بشأن الاتفاقية.

وأوضح الموقع، أن إسرائيل تسعى لأن يكون من بين المطالب التي ستقدمها، الحصول على موافقة السعودية لمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها.

وأشار الموقع، إلى أن الاتصالات لا زالت جارية لتنسيق الاتفاقية، وأن واشنطن لا زالت تتحرك باتجاه إتمامها، مشيرةً إلى أن الترجيحات تشير إلى أن المحادثات لن تستمر طويلًا وستنتهي في غضون شهر.

وكانت "إسرائيل" والإمارات أعلنتا توقيع اتفاق تطبيع بينهما برعاية أمريكية الأمر الذي أثار غضباَ واسعاً في كافة البقاع العربية والإسلامية.