إصابة شاب واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 23/8/2020 ، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة، وتخلل ذلك مداهمة منازل واندلاع مواجهات ما أدى لإصابة شاب.

وقالت مصادر محلية:"إن قوة كبيرة من الجنود المشاة اقتحمت المخيم وشرعت بمداهمة منازل وتفتيشها والتحقيق مع ساكنيها، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

وأضافت المصادر، أن شابا في العشرينات من العمر أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، جرى نقله لمستشفى رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان هم: ناصر مراد صافي (21 عاما)، محمد رائد المصري (16 عاما)، عمر محمد السبع (20 عاما)، سلطان حامد العموري (21 عاما)، محمد سائد المصري (20 عاما)، ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "بيت ايل" ومنها إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الناش/ط في مجال حقوق الإنسان بلال التميمي، عقب مداهمة قرية النبي صالح شمال غرب رام الله واعتقلت نجله محمد (21 عاما).

وخلال الاقتحام شرع الجنود باحتجاز سكان المنزل بإحدى الغرف ورش غاز الفلفل، والاعتداء بالضرب على ساكنيه.