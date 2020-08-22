حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

اعلن حزب الله في لبنان، مساء اليوم السبت، أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواء جنوب لبنان.

واكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن المقاومة أسقطت طائرة إسرائيلية مسيّرة بالقرب من بلدة عيتا الشعب اللبنانية، وسيطر عليها، وفق موقع "المنار".

من جهته، أفاد بيان لجيش الاحتلال : بأنه "‏في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

وتشهد المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة، حالة استنفار كامل لجيش الاحتلال الاسرائيلي، منذُ شهر، وذلك خشيةً من رد لحزب الله بعدما توعد بالانتقام جراء استشهاد أحد كوادره في ريف دمشق، بغارة اسرائيلية.