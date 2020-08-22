أطعمة تُحافظ على رؤية العين وتُحسن النظر!

أوصى أخصائي طب وجراحة عيون، د. أندريه سوروكين، بتناول مواد غذائية مثل: البيض والجزر والسبانخ وغيرها، تساهم بتحسين الرؤية لدى الاشخاص، وتحافظ على العين من الاضطرابات وتقلبات الاجواء.

وحدد د. سوروكين، تلك المواد الغذائية على النحو التالي:

البيض:

وأكد الطبيب، ان تناول صفار البيض يعد مصدرا مهما لاثنين من مضادات الأكسدة: الليوتين وزياكسانتين،

ويعتبر صفار البيض مغذي للعين، ويحمي الشبكية من التلف.

ويحتوي البيض على فيتامينات A وВ2 وВ5 وВ12 وЕ، وعلى حمض الفوليك والسيلينيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، والبروتينات الكاملة والدهون "الجيدة".

تناول السبانخ:

ويحتوي السبانخ على مادة الليوتين المضادة للأكسدة، التي تحمي العينين من الآثار الضارة لأشعة الشمس.

ويحتوي أيضًا، على حمض الفوليك وبيتا كاروتين وفيتامينات C وK ومجموعة B والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

البروكولي:

وأكد الخبراء التغذية، أن البروكلي غني بجميع المواد الضرورية للرؤية الجيدة: مثل الليوتين و زياكسانثين، وفيتامينات B2 و C ، وتحمي الرؤية من الاضطرابات المرتبطة بالعمر.

اللوز:

واوضح اخصائي التغذية، أن اللوز يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يبطئ تطور "التنكس البقعي".

العنب البري:

ويساهم تناول العنب البري، في تحسين الرؤية، إذ يحتوي على مادة الأنثوسيانين التي تحسن الرؤية ليلا.

وتحتوي ثمار العنب، على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات A وC والزنك الذي يساعد على تكيف الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة، وأيضًا على فيتامين E الذي يمنع تطور إعتام عدسة العين.

الأسماك الدهنية:

وتناول أسماك التونة والسلمون، يعد مصدرا ممتازا لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لشبكية العين، ويحميان العين من الجفاف.

زيت الزيتون:

ويضم أحماض دهنية غير المشبعة، وعلى مضادات الأكسدة وفيتامينات А وE، وكلتاهما يعززان ويدعمان الرؤية، لاسيما في شبكية العين.

الطماطم والجزر:

أما تناول الطماطم فيعد مصدر مهم لفيتامين C ومادة الليكوبين، التي تبطئ أيضا تطور "التنكس البقعي" (السبب الرئيس لفقدان كبار السن البصر). وتزيد من نسبة الليكوبين، ام الجزر فيعتبر افضل مصدر لبيتا كاروتين وفيتامين А. ويعمل علة تخفيض خطر تطور "التنكس البقعي" بنسبة 50% وكذلك يزيد من إفراز السوائل المخاطية الواقية والمرطبة للعين.