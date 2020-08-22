وزارة الرياضية المصرية تصرف مستحقات اللاعب مؤمن زكريا

اعلنت وزارة الشباب والرياضية في مصر، اليوم السبت، صرف مستحقات اللاعب في النادي الاهلي المصري مؤمن زكريا.

واوضحت الوزارة، أنها وزير الرياضة أشرف صبحي صادق على صرف مستحقات زكريا، بناءً على طلب النادي الأهلي، مشيرةً إلى أنها صادقت على صرف قيمة تعاقد مؤمن زكريا رغم عدم قيده في قائمة الفريق.

في سياق آخر، قال وزير الرياضة إنه" الوزارة ساهمت في علاج اللاعب، انها كانت حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفى مقدمتها اللاعبين".

وأضاف أن وزارته تقدم بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

الجدير بالذكر، أن اللاعب مؤمن زكريا غائب عن الملاعب، قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضية، قد وافقت على المساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وقد بدارسة طلب النادي الاهالي والموافقة على طلبها باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.