بومبيو سيزور (إسرائيل) الأسبوع الحالي

أفاد الاعلام العبري، اليوم السبت، بأنّ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، سيزور (إسرائيل) بعد يوم غد الاثنين، في أعقاب الإعلان الاتفاق الاماراتي- الاسرائيلي، برعاية أمريكية.

ونقلت قناة "كان: العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدها أن الوزير بومبيو، سيزور (إسرائيل) يوم الاثنين، لبحث التعاون الاماراتي مع حكومة نتنياهو، وسيغادر بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع الامارات و(إسرائيل)، في حين، رفض الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله، التطبيع، واعتبرته "خيانة للقضية الفلسطينية".