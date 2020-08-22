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أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا في (إسرائيل)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:48 - 22 اغسطس 2020
فيروس كورونا في (اسرائيل) فيروس كورونا في (اسرائيل)
تقارير
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أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع حصّيلة اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في (إسرائيل)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الاسرائيلية، أنّ حصيلة المصابين بـ"كورونا" في (إسرائيل) بلغت 101,856 إصابة، فيما وصلت اعداد الوفيات إلى 819 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ارتفاع حصيلة اعداد اصابات ووفيات الفيروس، يتظاهر آلاف الاسرائيليين في القدس المحتلة ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب فشله في إدارة ازمة الوباء.

مارس الماضي، أعلنت حكومة نتنياهو حالة الطوارئ القصوى في جميع المستوطنات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

  

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