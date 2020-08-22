لمرضى القلب والأوعية الدموية تناول هذه النبتة!

أكد خبراء التغذية، أن تناول البنجر (الشوندر) نيئًا أو مشويًا، لما له فوائد صحية جمة لاسيما امراض القلب والاوعية الدموية، وذلك بسبب احتواءه على العديد من المعادن والفيتامينات.

ونصح الخبراء، أن تناول البنجر يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عمل الجهاز الهضمي، رفق مجلة Food News.

وأوضحت المجلة، أن البنجر يعد مصدرًا لجميع المواد المغذية والمعادن التي يحتاجها الجسم. وهو غني بفيتامينات A و C ومركبات الثيامين والنياسين وعناصر الحديد والكالسيوم والفوسفور والبروتينات.

وأضافت أنه يحتوي 100 غرام من البنجر على 128 ملغم من القلويات، و16 ملغم من المنشطات العشبية، و6 ملغم من الفلافونويد، و115 ملغم من التربينويدات، و3 ملغم من الصابونين Saponin (مادة شبه قلوية)، و11 ملغم من بيتا كاروتين.

وبيّن خبراء التغذية، أن البنجر يحمي بفعالية أعضاء الجسم الداخلية من الالتهابات وينظم مستوى ضغط الدم.

ويعزز البنجر من عملية تنظيف الكبد الطبيعية من السموم، كما ويحفظ مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عمل الأمعاء، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. بحسب الخبراء.

واما مرضى السكري، فقد نصح الخبراء، بتناول البنجر نيئا أو مشويا، وفق استشارة الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي.