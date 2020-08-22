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الخارجية الفلسطينية توضح موعد رحلة اجلاء المواطنين من فرانكفورت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:32 - 22 اغسطس 2020
الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية
تقارير
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أصدر وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن موعد رحلة الاجلاء المواطنين الفلسطينيين في ألمانيا الاوروبية.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن تغير موعد رحلة الاجلاء من مدينة فرانكفورت من يوم 29/8/2020 الى يوم 30/8/2020 وفي نفس الموعد.

الجدير بالذكر، ان الخارجية اعلنت امس، انها لم تفتح باب التسجيل للعالقين في الوطن الراغبين في السفر على متن تلك الرحلة الى السعودية، وذلك لان القوانين المرعية في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا لا تسمح بدخول اي من الوافدين الى اراضيها، حتى لو كانت لديهم اقامات سارية المفعول.

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