ترامب يتهم هيئة الدواء الامريكية بتعمد تأخير انتاج لقاح ضد "كوفيد 19"

وجهه الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، اتهامه إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، المزمع اجراءها فبراير المقبل.

وطالب الرئيس ترامب، خلال تغريدة له على "تويتر": بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وأضاف، أن "الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات".

وذكر ترامب، أنه من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)"، مشدّدًا على "التركيز على سرعة إنتاج اللقاح وإنقاذ الأرواح".

12 أغسطس الماضي، أعلن وزير الصحة الروسي، أن وزارته ستنتج خلال أسبوعين الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا الجديد، في حين، وجهت منظمة الصحة العالمية ودول غربية عدة، شكوكها حول فعالية اللقاح.