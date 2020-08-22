10 دقائق طريقة عمل حلويات الدونات في البيت

طريقة عمل حلويات الدونات ، إذ قامت السكان بإجراء عمليات بحث حول معرفة طريقة عمل الدونات ، والتي تمتاز بمذاقهما اللذيذ ورائحتها الجميلة النافذة التي تعم ارجاء المنزل، ولحلوى الدونات مكانة خاصة عند الاطفال إذ يعشو تناولها كل يوم وفي كل مناسبة.

وتعد طريقة عمل الدونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي جهد إضافي عن الخطوات التي وضعناها في أسفل هذه المقالة، كما يمكن تقديم حلوى الدونات في كافة المناسبات، وهي سهلة المضغ والبلع.

وحلوى الدونات من الحلويات الغربية الرائعة المعروف عنها بمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، وحرصت وكالة فلسطين اليوم على وضع مكونات الدونات وطريقة اعدادها في أسفل هذه المقالة.

مكونات حلوى الدونات :

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

القليل من الملح.

بيضة.

زيت للقلي.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

60 جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل الدونات :

أولاً: في الخطوة الاولى قم بخلط السكر مع الزبدة، ويضاف إليهما اللبن مع الخفق، ثم اضف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض، وبعدها قلب وعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة الاولى، قم بترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.

ثالثًا: افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، رص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم اضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

خامسًا: اضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.، وبعدها رش السكر البودرة على الدونات وتقدم بالهناء والشفاء.

وهنا قد وصلنا إلى نهاية اعداد حلوى الدونات ، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

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