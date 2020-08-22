نيابة غزة تصدر بيانًا توضيحيًا حول أغنية تحتوي على كلمات "هابطة"

اصدرت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت، بيانًا توضيحًا حول أغنية تحتوي على كلمات "هابطة"، انتشرت امس، على كافة المنصات الرقمية.

وأفادت النيابة العامة، بأنها بدأت تحقق في واقعة بث فيديو لأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن كلماتٍ "هابطة"، و "حثاً على الفجور"، و "إخلالاً بالحياء العام والأخلاق والنظام العام".

واوضحت، في بيان لها، أنها كلفت إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأصول.

وأكدت النيابة، أنها باشرت بهذه الإجراءات انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها.