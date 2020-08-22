صحة رام الله تسجل حالتي وفاة متأثرين بفيروس كورونا

توفي مواطنان اثنين، اليوم السبت، متأثرين بفيروس كورونا المستجد، في الضفة المحتلة، ما رفع عدد وفيات "كورونا" في فلسطين.

وأوضحت وزارة الصحة، ان مواطنة (47 عاما)، ومواطن (68 عاما) توفيا في مستشفى (هوغو تشافيز بترمسعيا)، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن 3 حالات وفاة سجلت في فلسطين، خلال الـ24 ساعة الماضية وقد تم الإعلان عتها، بينها حالة في الخليل وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، محافظة نابلس (24)، محافظة بيت لحم (12) محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة أريحا والأغوار (9)، محافظة طولكرم (5)، محافظة سلفيت (1)، محافظة جنين (2)، محافظة القدس (154) بينها 6 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.