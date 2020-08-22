موعد صرف 700 شيكل لـ68 الف عامل متضرر وهذه الشروط والمعايير

حدد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد موعد صرف 700 شيكل لـ68 الف عامل متضرر من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضح سعد في تصريحات اذاعية بان الموعد المحدد سيكون في شهر أيلول / سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن أسماء المستفيدين موجودة لدى وزارة العمل، وفق الاتفاقية التي تم توقيعها في مكتب رئيس حكومة رام الله محمد اشتية مع وزير المالية.

وقال: "الأسماء الموجودة لدى وزارة العمل سوف يتم فحصها، ويتم الصرف بعد أن يتم التحويل من قبل البنك الدولي لان هذه الاتفاقية جاءت عن طريق البنك الدولي وهو المسؤول عنها".

موعد صرف 700 شيكل

وأضاف: "سيتم توزيع المساعدات وتنفيذ الاتفاقية وفق الشروط التي تم الحديث عنها سابقا، ومن هذه الشروط هي: