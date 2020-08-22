حقيقة تسريب عباس والسيسي حول الامارات والشيخ بن زايد

نشرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي "تسجيلًا مسربًا" لمحادثة بين رئيس السلطة محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الخلاف مع دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس عباس يعبر خلال المكالمة المسربة عن اعتزازه وفخره بالقيادة الاماراتية، حيث أبلغ الرئيس السيسي بانه أول ما ينتهي فيروس كورونا سيكون أول لقاء له سيكون مع الشيخ محمد بن زايد.

نشر التسجيل المسرب جاء في وقت حساس جدًا لا سيما بعدما أعلن بن زايد توقيع اتفاق (العار) مع اسرائيل مما اثار غضب عباس والفلسطينيين عمومًا.

وبعد تداول التسجيل المسرب خرج مسؤول الاعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب ليوضح حقيقة التسريب.

وقال الجاغوب: "إن جزءًا كبيرًا من التسجيل هو عبارة عن مكالمة بين عباس والسيسي وأغلب العبارات والجمل المذكورة في التسجيل كانت من تلك المكالمة، التي كانت بمناسبة عيد الفطر.

وأشار إلى أن الحديث عن منع الهجوم على الإمارات، كان بسبب الطائرة الإماراتية التي حطت في مطار بن غوريون بـ"تل أبيب"، وعلى متنها مساعدات طبية موجهة إلى الفلسطينيين، والتي تم رفض استقبالها من طرف الجانب الفلسطيني، وليس شيء آخر.

ونوه إلى أن التسجيل عبارة عن أجزاء من 3 مكالمات مع السيسي ومع شخصيات فلسطينية أخرى.

وشدد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، على وجود أجزاء من مكالمة قديمة جدًا، وقد تم تركيب وقص ولصق التسجيل وفقًا لتواريخ متباعدة.