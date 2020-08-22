خطة أمريكية لإطلاق 750 مليون بعوضة لتقليل انتشار الأوبئة

وافق مسؤولو "دائرة مكافحة البعوض في جزر فلوريدا كيز" على إطلاق 750 مليون حشرة بعوض مُعدلة وراثيا على مدى عامين بهدف تقليل عدد البعوض الذي ينقل الأمراض للإنسان.

وكان نشطاء ومختصون بحماية البيئة قد حذرو من خطورة نشر البعوض المعدل وراثيًا خشية من أن يؤدي لظهور بعوض مُهَجَّن ومقاوم للمبيدات الحشرية.

لكن الشركة المعنية بهذا المشروع تقول إنه لن تكون هناك مخاطر على الإنسان أو البيئة، مشيرة إلى مجموعة من الدراسات تحظى بالدعم الحكومي.

وتأتي خطة إطلاق البعوض في سلسلة جزر فلوريدا كيز، وهي مجموعة من الجزر المرجانية، العام المقبل بعد شهور من موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.

وفي مايو/أيار، سمحت وكالة البيئة الأمريكية لشركة أوكزيتيك، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتعمل في الولايات المتحدة، بإنتاج ذكور بعوض معدل وراثيا من فصيلة أيدس أجيبتي التي تُعرف بدورها في نشر أمراض قاتلة مثل حمى الضنك، وفيروس زيكا، والحمى الصفراء.

ولا يعضُّ البشر سوى الإناث من البعوض بسبب حاجتها إلى الدم لإنتاج البيض. ولهذا تتمثل الخطة في إطلاق ذكور البعوض المُعدل وراثيا الذي يُؤمل أن يتم التزاوج بينه وبين الإناث الموجودة في البرية.

ومع مرور الوقت، سيكون الهدف هو تقليص أعداد البعوض من فصيلة أيدس أجيبتي في المنطقة، وبالتالي تخفيض انتشار الوباء بالنسبة إلى الإنسان.