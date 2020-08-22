صحيفة عبرية: الامارات تدرس شراء منظومة دفاع "اسرائيلية"

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الامارات مهتمة بشراء منظومة "Light Blade" التي يستخدمها جيش الاحتلال وصنعتها شركة "أوبتي ديفينس" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن المنظومة التي تدرس الإمارات شراءها مختصة بالحماية من الأجسام المعتدية صغيرة الحجم القادمة عبر الجو، وتحديدا العبوات الحارقة التي يتم نقلها عبر البالونات وكذلك الطائرات دون طيار.

وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الإمارات توجهوا إلى جهات إسرائيلية لعبت دورا في تطوير المنظومة، بخصوص إمكانية شراء عدد من الوحدات العملياتية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"