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شاهد: لحظة انقلاب شاحنة ضخمة في أمريكا بسبب عاصفة قوية

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 16:45 - 22 اغسطس 2020
عاصفة عاصفة
تقارير
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تداول نشطاء منصات التواصل اليوم السبت مقطع فيديو يرصد لحظة انقلاب شاحنة ضخمة على طريق سريع في مدينة ديلاند الأمريكية بسبب الرياح والعاصفة الشديدة التي ضربت المنطقة.

وقامت الكاميرا المثبتة داخل الشاحنة بتوثيق لحظة مرورها ضمن العاصفة القوية، وبعد مرور بضع دقائق من الوقت أدت الرياح العاتية إلى انقلابها على الطريق مباشرة.

وقال سائق الشاحنة: "تعرضت الشاحنة إلى إعصار قوي مما أدى إلى انقلابها، ولحسن الحظ لم أصب بأي أذى".

 

 

شاهد: رياح عاتية تقلب شاحنة ضخمة

Julkaissut ‎نجم نيوز - najimnewsLauantaina 22. elokuuta 2020

 

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