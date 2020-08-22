تنويه مهم للطلبة الفلسطينيين في مصر

أصدرت السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، تنويهاً مهمًا إلى الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية والمتواجدين خارج مصر خلال الامتحانات التحريرية والعملية.

ودعت السفارة وفقًا لبيان لها اليوم الست، الطلبة المتواجدين خارج مصر بضرورة التواصل مع السفارة وسرعة تزويدها ببياناتهم الشخصية (الاسم الرباعي و الجامعة والكلية والسنة الدراسية وهاتف التواصل وبلد الاقامة والامتحانات المقررة)، وذلك عبر إيميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة [email protected] أو عبر تطبيق الواتساب 01030218317، ليتسنى لنا مخاطبة الجهات المسؤولة طلباً لتأجيل الامتحانات أو إيجاد آلية مواءمة حفاظاً على مستقبلهم الأكاديمي.

وأشارت إلى أنها تواصلت بالفعل مع عدد من الجامعات، وتستمر بالتواصل مع باقي الجامعات المختلفة حرصًا على الحفاظ على دخول الطلبة الذين تعذر وصولهم إلى جمهورية مصر العربية الامتحانات بالطرق التي يتم الاتفاق حولها مع السادة المسؤولين في الجامعات المصرية.