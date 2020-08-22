حماس تشيد بالمواقف الرسمية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال

أشاد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم بالمواقف الرسمية والشعبية الرافضة لمسار التطبيع والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.



وقال قاسم في بيان صحفي إن حركته تقدر كل المواقف الرسمية والشعبية الرافضة لمسار التطبيع والتي كان آخرها سحب عدد من الأدباء والشعراء العرب مشاركتهم في مسابقات إماراتية.

وأكد قاسم، أن هذه الخطوة "تعبيرا عن الضمير الجمعي للأمة العربية، الذي ما زال يعتبر فلسطين قضيته المركزية، والاحتلال العدو المركزي للأمة"

وأضاف أن هذا يؤكد عزلة الجهات التي تحاول التطبيع مع الاحتلال، وأن كل جماهير الأمة بكل فئاتها تقف ضد هذا المسار وتصطف إلى جانب شعبنا ونضاله المشروع ضد الاحتلال.