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اسعار الذهب اليوم في العراق

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 15:19 - 22 اغسطس 2020
اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم
تقارير
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تشهد اسعار الذهب اليوم في العراق عمليات بحث كبيرة جدًا في ظل تذبذب اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

حيث يساوي الدينار الواحد العراقي نحو 3.27 دولار امريكي اليوم السبت 22-8-2020، ويحظى سعر الذهب في العراق على اهمية كبيرة جدًا.

ويأتي اهتمام التجار باقتناء الذهب للحفاظ على أموالهم ولحمايتها من الخسارة في حال استمرار تدهور الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

وننشر لكم في موقع فلسطين اليوم اسعار الذهب اليوم في العراق والتي جاءت على النحو التالي:

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 74,637 دينار $62.49

سعر الذهب عيار 22  68,417 دينار $57.28

اسعار الذهب عيار 21 65,309 دينار $54.68

اسعار الذهب عيار 18 55,978 دينار $46.87

سعر الذهب عيار 14  43,538 دينار $36.45

سعر الذهب عيار 12  37,318 دينار $31.24

اسعار أوقية الذهب     2,321,198 دينار     $1,943

اسعار جنيه الذهب      522,469 دينار        $437.43

اسعار كيلو الذهب      74,636,577 دينار    $62,489

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Saturday, August 22, 2020 02:57 PM بتوقيت دولة العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

21 أغسطس    74,583       65,262       55,938       43,507       37,291

20 أغسطس    74,904       65,542       56,179       43,694       37,452

19 أغسطس    74,458       65,152       55,844       43,434       37,229

18 أغسطس    76,621       67,045       57,467       44,696       38,311

17 أغسطس    75,942       66,451       56,957       44,300       37,971

16 أغسطس    74,673       65,340       56,005       43,559       37,336

15 أغسطس    74,673       65,340       56,005       43,559       37,336

14 أغسطس    74,623       65,297       55,968       43,530       37,311

13 أغسطس    74,695       65,359       56,022       43,572       37,347

12 أغسطس    73,240       64,087       54,931       42,724       36,620

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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