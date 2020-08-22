تشهد اسعار الذهب اليوم في العراق عمليات بحث كبيرة جدًا في ظل تذبذب اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

حيث يساوي الدينار الواحد العراقي نحو 3.27 دولار امريكي اليوم السبت 22-8-2020، ويحظى سعر الذهب في العراق على اهمية كبيرة جدًا.

ويأتي اهتمام التجار باقتناء الذهب للحفاظ على أموالهم ولحمايتها من الخسارة في حال استمرار تدهور الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

وننشر لكم في موقع فلسطين اليوم اسعار الذهب اليوم في العراق والتي جاءت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 74,637 دينار $62.49

سعر الذهب عيار 22 68,417 دينار $57.28

اسعار الذهب عيار 21 65,309 دينار $54.68

اسعار الذهب عيار 18 55,978 دينار $46.87

سعر الذهب عيار 14 43,538 دينار $36.45

سعر الذهب عيار 12 37,318 دينار $31.24

اسعار أوقية الذهب 2,321,198 دينار $1,943

اسعار جنيه الذهب 522,469 دينار $437.43

اسعار كيلو الذهب 74,636,577 دينار $62,489

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Saturday, August 22, 2020 02:57 PM بتوقيت دولة العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 أغسطس 74,583 65,262 55,938 43,507 37,291

20 أغسطس 74,904 65,542 56,179 43,694 37,452

19 أغسطس 74,458 65,152 55,844 43,434 37,229

18 أغسطس 76,621 67,045 57,467 44,696 38,311

17 أغسطس 75,942 66,451 56,957 44,300 37,971

16 أغسطس 74,673 65,340 56,005 43,559 37,336

15 أغسطس 74,673 65,340 56,005 43,559 37,336

14 أغسطس 74,623 65,297 55,968 43,530 37,311

13 أغسطس 74,695 65,359 56,022 43,572 37,347

12 أغسطس 73,240 64,087 54,931 42,724 36,620

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا