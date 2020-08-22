اردوغان يهاتف عباس ويؤكد موافقته لجلسة طارئة في منظمة التعاون دعمًا لفلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت على موافقة بلاده لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة.

وجاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه رئيس السلطة محمود عباس من نظيره التركي، حيث بحث الطرفان أخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وما تتعرض له من مخاطر جمة.

وأكد أردوغان على موقف بلاده الداعم للموقف الفلسطيني، ورفضه لأية خطوات ضم إسرائيلية أو تطبيع قبل إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة.

وفي ذات السياق أعرب الرئيس التركي، عن استعداد بلاده دعم الجهود الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا"، وتقديم المساعدات الطبية الممكنة في هذا المجال.

بدوره، شكر رئيس السلطة محمود عباس، نظيره التركي على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، كما قدم التهنئة له وللشعب التركي الصديق، على الاكتشاف التركي الكبير لحقول الغاز في البحر الأسود، بما يحقق الخير والازدهار لتركيا.

وأطلع عباس، نظيره التركي على أخر جهود وحدة الصف الفلسطيني، حيث تم عقد اجتماع على مستوى الفصائل الفلسطينية كافة، والتأكيد على الوقوف صفا واحدا في مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية، مشددا عباس على مواصلة هذه الجهود لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية صفا واحدا.