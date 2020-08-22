الكشف عن التصميم الأنيق لهواتف آيفون المقبلة

بات من المؤكد رسميا أن يتأخر طرح هواتف "آيفون 12"، فيما جرت العدة أن تُعلن في سبتمبر، لكن عشاق أجهزة "أبل" قد يحصلون على منتج "أنيق" في نهاية المطاف، رغم التأخير غير المألوف.

وقام موقع "ستيف أبل"، بعرض التصميم المحتمل بقوة لهواتف آيفون المقبلة، استنادا إلى ما جرى تسريبه بشأن الأجهزة المرتقبة في أكتوبر المقبل.

وتستعد شركة "آبل" لطرح أربعة هواتف؛ وهي "آسفون 1wو"آيفون 12 بلاس" و"آيفون 12 برو" و"آيفون برو ماكس".

وأبرز تغيير في تصميم الهاتف هو أنه سيكون ذا حواف مستوية أو مستقيمة، فيما جرت العادة أن يكون "آيفون" بحواف معقوفة ودائرية.

أما النسخ الأرخص سعرا من بين الاجهزة الأربعة، فستكون مصنوعة من الألمنيوم والزجاج اللامع في الجهة الخلفية من الهاتف.

في غضون ذلك، لن يشهد المكان المخصص لعدسات الكاميرا الخلفية تغييرا في هاتف آيفون الجديد، أي أن هذا الجانب سيكون شبيها بهواتف آيفون 11.

لكن الخبراء يرجحون أن تطرح "أبل" هواتف "آيفون 12" بكاميرا أكثر تطورا، لأن هذه الميزة تحظى بتركيز كبير من قبل من يشترون الهواتف الذكية.