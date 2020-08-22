فلسطين ترأس اجتماع جامعة الدول العربية القادم

أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بترأس دولة فلسطين اجتماع جامعة الدول العربية الذي سيعقد في 9 سبتمبر/ ايلول 2020 ضمن دورتها العادية.

وجاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي أجراه أبو الغيط برئيس السلطة محمود عباس، حيث اطلع الأخير على آخر المداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية الفلسطينية.

ووفقًا لما نشرته وكالة وفا الرسمية فإن أبو الغيط أكد لرئيس السلطة أن الدول العربية متمسكة بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض "صفقة القرن"، وإنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة، تنفيذا لمبادرة السلام العربية، قبل إقامة أية علاقات طبيعية مع "إسرائيل".

وقدم رئيس السلطة شكره لأمين عام الجامعة العربية على جهوده لتحقيق الإجماع العربي، مؤكدا أهمية هذا الإجماع في رفض "صفقة القرن"، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع.