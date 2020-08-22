ننشر لكم في موقع فلسطين اليوم، اسعار الذهب اليوم في مصر نظرًا لعمليات البحث المتكررة والمتزايدة من قبل المواطنين المصريين.

وتشهد محركات البحث عمليات مكثفة خلال الفترة الماضية للتعرف عن اسعار الذهب، وأكثر الباحثين عن الذهب هم فئة التجار وفئة الشباب المقبلين على الزواج.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته المختلفة على النحو التالي (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 974 إلى 976

عيار 22 893 إلى 895

عيار 21 852 إلى 854

عيار 18 730 إلى 732

عيار 14 568 إلى 569

عيار 12 487 إلى 488

الاونصة 30,283 إلى 30,354

الجنيه الذهب 6,816 إلى 6,832

الكيلو 973,714 إلى 976,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 995.63 جنيه $62.49

سعر الذهب عيار 22 912.67 جنيه $57.28

اسعار الذهب عيار 21 871.20 جنيه $54.68

اسعار الذهب عيار 18 746.74 جنيه $46.87

سعر الذهب عيار 14 580.79 جنيه $36.45

سعر الذهب عيار 12 497.82 جنيه $31.24

سعر الذهب عيار 9 373.36 جنيه $23.43

اسعار أوقية الذهب 30,964 جنيه $1,943

اسعار جنيه الذهب 6,970 جنيه $437.43

اسعار كيلو الذهب 995,635 جنيه $62,489

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 أغسطس 995.66 871.23 746.76 580.81 497.83

20 أغسطس 997.36 872.71 748.03 581.80 498.68

19 أغسطس 988.18 864.68 741.15 576.44 494.09

18 أغسطس 1,026 897.59 769.36 598.38 512.90

17 أغسطس 1,016 889.33 762.28 592.88 508.18

16 أغسطس 996.86 872.27 747.66 581.50 498.43

15 أغسطس 996.68 872.11 747.52 581.40 498.34

14 أغسطس 996.54 871.99 747.41 581.32 498.27

13 أغسطس 1,000 875.22 750.18 583.47 500.11

12 أغسطس 983.77 860.82 737.84 573.87 491.88