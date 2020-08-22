ننشر لكم في موقع فلسطين اليوم، اسعار الذهب اليوم في مصر نظرًا لعمليات البحث المتكررة والمتزايدة من قبل المواطنين المصريين.
وتشهد محركات البحث عمليات مكثفة خلال الفترة الماضية للتعرف عن اسعار الذهب، وأكثر الباحثين عن الذهب هم فئة التجار وفئة الشباب المقبلين على الزواج.
وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته المختلفة على النحو التالي (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
اسعار الذهب اليوم في مصر
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 974 إلى 976
عيار 22 893 إلى 895
عيار 21 852 إلى 854
عيار 18 730 إلى 732
عيار 14 568 إلى 569
عيار 12 487 إلى 488
الاونصة 30,283 إلى 30,354
الجنيه الذهب 6,816 إلى 6,832
الكيلو 973,714 إلى 976,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 995.63 جنيه $62.49
سعر الذهب عيار 22 912.67 جنيه $57.28
اسعار الذهب عيار 21 871.20 جنيه $54.68
اسعار الذهب عيار 18 746.74 جنيه $46.87
سعر الذهب عيار 14 580.79 جنيه $36.45
سعر الذهب عيار 12 497.82 جنيه $31.24
سعر الذهب عيار 9 373.36 جنيه $23.43
اسعار أوقية الذهب 30,964 جنيه $1,943
اسعار جنيه الذهب 6,970 جنيه $437.43
اسعار كيلو الذهب 995,635 جنيه $62,489
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
21 أغسطس 995.66 871.23 746.76 580.81 497.83
20 أغسطس 997.36 872.71 748.03 581.80 498.68
19 أغسطس 988.18 864.68 741.15 576.44 494.09
18 أغسطس 1,026 897.59 769.36 598.38 512.90
17 أغسطس 1,016 889.33 762.28 592.88 508.18
16 أغسطس 996.86 872.27 747.66 581.50 498.43
15 أغسطس 996.68 872.11 747.52 581.40 498.34
14 أغسطس 996.54 871.99 747.41 581.32 498.27
13 أغسطس 1,000 875.22 750.18 583.47 500.11
12 أغسطس 983.77 860.82 737.84 573.87 491.88