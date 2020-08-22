اندلاع حرائق عدة في "غلاف غزة" ووحدة برق تواصل دك الغلاف بالبالونات الحارقة

اندلعت حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم السبت بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الشبان الغاضبون في قطاع غزة بسبب تنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع المقاومة منذ عام 2014.

وأكدت وسائل اعلام الاحتلال أن أكثر من 10 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم السبت في مستوطنات "غلاف غزة" مخلفة أضرار مادية كبيرة في أحراش المستوطنين الإسرائيليين على طول الحدود مع القطاع.

وتركزت الحرائق وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال في المجلس الإقليمي "أشكول" مخلفة حرق آلاف الدنمات الزراعية حيث تحولت مناطق الغلاف من مناطق خضراء إلى مناطق سوداء بسبب الحرائق.

وكان الشباب الثائر في قطاع غزة بدأ بإطلاق البالونات الحارقة منذ ما يزيد عن أسبوعين وذلك بعد تشديد الحصار الإسرائيلي على سكان القطاع.

وأغلق الاحتلال جميع المعابر الحدودية مع القطاع وهما معبرين فقط (معبر كرم أبو سالم التجاري – معبر ايرز بيت حانون للأفراد).

وبعد مرور أسبوع على اطلاق البالونات بوتيرة قليلة، ومع استمرار تشديد الحصار قررت وحدات برق الجهادية الدخول لمعركة البالونات الحارقة مما تسبب باندلاع عشرات الحرائق في جميع مستوطنات "غلاف غزة".

ومع اشتداد الحرائق التي أحدثت البالونات الحارقة من وحدة برق الجهادية بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المواقع العسكرية في القطاع ما دفع المقاومة للرد على الاحتلال بمعادلة "القصف بالقصف".

وتشهد حدود قطاع غزة حالة من التوتر الشديد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة، بسبب تعنت قوات الاحتلال بعدم تنفيذ تفاهمات التهدئة التي اتفق عليها منذ 2014.