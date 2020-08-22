وزير الطاقة التركي: قيمة الغاز المكتشف تٌقدر بـ65 مليار دولار

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار.

وأضاف دونماز لدى مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي، أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل.

وأوضح أن "أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار".

ولفت دونماز إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن "حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام.

وتابع قائلاً: "لكن مع استمرار أعمال التنقيب واحتمال العثور على حقول إضافية، قد تمتد هذه الفترة لسنوات أطول".

وأوضح أن الهدف هو نقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام2023.

ولفت إلى أن مؤسسة البترول التركية اكتسبت خبرات وتجارب كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أن تركيا ستواصل "أعمال التنقيب والمسح بإمكانيات محلية، كما سيتم إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز".

وفيما يخص أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أشار دونماز إلى أن بعض دول المنطقة تسعى للاستفراد بثروات المنطقة.

وأكد على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة، ولن تسمح لأحد بانتهاك حدود صلاحيتها البحرية، مجدداً من جهة أخرى استعداد بلاده للحوار فيما يخص ثروات المنطقة.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب ،320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.