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القهوة تقي مئات الاف الأشخاص من الاصابة بالسرطان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:50 - 22 اغسطس 2020
القهوة القهوة
تقارير
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أظهرت دراسة أجراها علماء أستراليون أن شرب كمية من القهوة يوميا من شأنه أن ينقذ مئات آلاف الأشخاص من الإصابة بسرطان الكبد المميت.

وقال العلماء الأستراليون في دراسة نشرها موقع "MedicalXpress"، أمس الجمعة، إن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 38%، وخطر الوفاة منه بنسبة 46%.

وأشار العلماء إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة أو أكثر يوميا، قد يرفع هذه الأرقام إلى 41% و71%.

واستند فريق الأطباء الأستراليين في دراستهم إلى بيانات عن الإصابة بسرطان الكبد لعام 2016، حيث توفي خلال تلك الفترة 240 ألف شخص جراء إصابتهم به.

وأخذ العلماء أيضا في الاعتبار إحصاءات استهلاك القهوة بين هؤلاء الأشخاص، ما أظهر أن نسبة الوفيات بين الأشخاص المصابين بسرطان الكبد أقل بكثير لدى الأشخاص الذين يستهلكون القهوة يوميا.

وشدد العلماء على أن المشرفين على الرعاية الصحية يجب أن يشجعوا السكان على إضافة القهوة إلى نظامهم الغذائي اليومي لحماية أنفسهم من هذا المرض القاتل.

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