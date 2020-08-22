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صحة رام الله تسجل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:37 - 22 اغسطس 2020
صحة رام الله تسجل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة رام الله تسجل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة في رام الله د. مي الكيلة اليوم السبت، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و68 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم السبت، انه تم تسجيل 3 حالات وفاة، سجلت واحدة في صوريف بالخليل، وتم الإعلان عنها أمس، وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، ومحافظة نابلس (24)، ومحافظة بيت لحم (12)، ومحافظة قلقيلية (10)، ومحافظة رام الله والبيرة (48)، ومحافظة أريحا والأغوار (9)، ومحافظة طولكرم (5)، ومحافظة سلفيت (1)، ومحافظة جنين (2)، ومحافظة القدس (154)، بينها 6 في الضواحي.

وتابعت: ان حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، مشيرة إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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