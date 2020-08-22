لماذا تخشى "اسرائيل" من مواجهة عسكرية مع قطاع غزة؟

كشفت مصادر عبرية اليوم السبت، إن الاحتلال يخشى من اندلاع تصعيد مع غزة في الوقت الحالي، خوفاً من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل بدء العام الدراسي المقرر مطلع الشهر القادم".

و قال موقع "واللا" الاخباري العبري: "على الرغم من التوترات المتزايدة إلا أن الجيش ليس في عجلة من أمره لقلب الطاولة رأسا على عقب أمام حماس، على أمل أن تنجح الاتصالات التي تجري من وراء الكواليس في تحقيق الهدوء في الجنوب".

ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في مؤسسة الجيش، قولهم: "نتفهم أن قطاع غزة يمر بأزمة اقتصادية حادة، ولكن إذا لم يكن هناك خيار آخر، فان الجيش الإسرائيلي سيزيد نطاق الهجمات وسيدخل لأيام من القتال، الوضع في الجنوب أصبح لا يطاق".

ومنذ أكثر من أسبوع، يسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث تشن قوات الاحتلال غارات بشكل شبه يومي، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع، التي يقوم باطلاقها الشبان الفلسطينيون لإجبار "إسرائيل" على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن القطاع.