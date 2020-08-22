الاحتلال يكشف عن خسائره جراء صواريخ المقاومة والبالونات الحارقة خلال 5 أيام

خسائر الاحتلال: 15"صاروخاً أطلق من غزة وإصاب منزلين بشكل مباشر و150 حريقاً

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت 22/8/2020، عن حصيلة الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خلال الخمسة أيام الماضية، إضافة إلى عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة.

وزعمت القناة العبرية، أنه أطلق من قطاع غزة خلال الخمسة أيام الماضية، 15 صاروخاً، أصاب صاروخان منهم منزلين بشكل مباشر.

وادعى الموقع، أن أكثر من 150 حريقاً اندلع في حقول المستوطنين في غلاف غزة، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة.

ويشار الى ان قطاع غزة يشهد توترًا بين المقاومة والاحتلال، وخاصة بعد تهديدات المقاومة برد على اي عدوان على قطاع غزة ، واستمرار الحراك الشعبي واطلاق البالونات الحارقة حتى يتم الاستجابة لطالب المقاومة برفع الحصار.