"مهجة القدس": إدارة سجن عوفر تمارس ضغوطات على الأسير ماهر الأخرس لفك إضرابه

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 22/8/2020 أن ما تسمى إدارة سجن عوفر تمارس ضغوطات على الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس لفك إضرابه عن الطعام والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (27) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير ماهر الأخرس في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن إدارة سجن عوفر مازالت تحتجزه في قسم العزل بظروف قاسية، حيث يقبع في زنزانة انفرادية منذ 22 يوماً تفتقر لأبسط الأمور الحياتية وهي مراقبة على مدار 24 ساعة بكاميرتين داخلها، احداها موجهة مكان الاستحمام وتنتهك خصوصيته، والبطانية متسخة ورائحتها كريهة، وكل يوم يطلب من الإدارة استبدالها أو غسلها ولا تستجيب.

وأضاف الأخرس في رسالته أن الممرضين التابعين لعيادة السجن يحضرون كل يوم ويحاولون إقناعه بأخذ المدعمات ومنها الحليب والعصائر لكنه يرفض ذلك، ومازال ممتنع أيضاً عن أخذ الدواء الخاص به كونه مريض ضغط.

وبخصوص وضعه الصحي، فقال إنه يعاني من صداع في الرأس ودوخة مستمرة أصبحت ملازمة له كل الوقت، وأوجاع في المعدة وكل أنحاء جسده، ووزنه قد انخفض بشكل حاد، وبالرغم من ذلك فإنه مازال مصراً على إضرابه حتى انهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وأشارت مهـجـة الـقـدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت المجاهد الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وعقدت ما تسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية جلسة له بتاريخ 12/08/2020م وثبتت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً بوجود ملف سري له بقيامه بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.