رابط موقع التنسيق الالكتروني .. فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى في موقع تنسيق

أتاحت وزارة التعليم العالي المصرية، اليوم السبت، موقع التنسيق الالكتروني أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق، حيث يبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في 2019-2020، في تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وذلك من خلال موقع التنسيق الالكتروني ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى، والتي تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهي في 26 أغسطس الجاري.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني مع إطلاق المرحلة الأولى للتنسيق للثانوية العامة اليوم السبت، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.