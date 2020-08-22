وفد من الجهاد ووالد الشهيد الأعرج يزور ذوي الأسير المريض معتصم رداد

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي رفقة والد الشهيد الثائر باسل الأعرج مساء أمس الجمعة، منزل عائلة الأسير المريض معتصم طالب رداد في بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

كذلك قام وفد الجهاد الإسلامي بزيارة الأسير المحرر أحمد ملحم من بلدة كفر راعي بمحافظة جنين والذي أفرج عنه قبل يومين من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقال دام (18) شهراً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأنشطة وفعاليات للحركة.

جدير بالذكر أن الأسير المريض معتصم رداد ولد بتاريخ 11/11/1982م، وهو أعزب واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 12/01/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (20) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويصنف ضمن أخطر الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال، ويقبع فيما يسمى عيادة سجن الرملة.