في ألمانيا.. راتب بدون عمل!

في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم، قررت ألمانيا اعتماد دخل أساسي ثابت لمدة 3 سنوات، تتم من خلاله دراسة تأثير هذه الخطة على الاقتصاد وعلى الشخص المتلقي لهذا المبلغ.

الدراسة التي تعتزم الحكومة القيام بها والممتدة على مدار 3 سنوات، تقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 شخصا شهريا ولمدة 3 سنوات، هو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا.

وسيقارن الباحثون النتائج مع نحو 1380 شخصا لم يحصلوا على هذا الراتب.

وسيخضع المشتركون لاستبيان حول حياتهم، عملهم، وانفعالاتهم لمعرفة ما إن كان دخلهم ذو تأثير على جوانب حياتهم.

فكرة الدراسة تقوم على أن الحكومة ملزمة بدفع مبلغ من المال لكل مواطن شهريا، بغض النظر عن دخله أو وضعه الوظيفي، لاستبدال ما يدفع حاليا من مبالغ يتم تحديدها بحسب مستوى الدخل.

وبحسب القائمين على المشروع فإن هدفه هو التقليص من عدم المساواة، والمساهمة في رفاهية المواطن، بتوفير ما سمي بـ "الأمن المالي" لهم، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

أما المعارضين فيقولون إنها ستكون مكلفة، وستثني الناس عن الانخراط في سوق العمل.