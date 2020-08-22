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أمريكا على موعد مع عاصفتين متزامنتين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:12 - 22 اغسطس 2020
عاصفة عاصفة
تقارير
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في حدث مناخي نادر ومدمر، تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين القادم، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في وقت متزامن.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد.

وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

وذكر المركز أن العاصفة المدارية "لورا" والمنخفض المداري المنفصل الذي يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا.

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