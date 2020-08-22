الشخرة: قد نتخذ قراراً بشأن المدارس ونتوقع ارتفاع كبير في إصابات ووفيات "كورونا"

أكد الدكتور كمال الشخرة مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت 22/8/2020، ان الحالة الوبائية في فلسطين في ارتفاع متواصل وانتشار في كافة المحافظات دون استثناء، مشيراً ان مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة الحالة الوبائية في كافة المحافظات.

وبين الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الارتفاع يرجع لإستهتار المواطنين بإجراءات السلامة وخاصة في الافراح والمناسبات ، معتبراُ ان الالتزام لا يعني قطعاً للأرزاق والالتزام يكون فقط في الكمامة والنظافة .

وحذر الشخرة من ان فلسطين مقبلة على ارتفاع كبير في اعداد الاصابات والوفيات خلال الايام القادمة ، إضافة الى اننا مقبلون على فصل الخريف والشتاء حيث ستنتشر الانفلونزا أكثر من السابق مما سيشكل عبئاً على الطواقم الطبية ، وخاصة ان عدد من المرضى لا يلجأ للكشف عن المرض كونه يعتبر المرض مخجل او غيرها من الاسباب .

وبالنسبة للعودة للمدارس ، قال الشخرة ان هناك مباحثات بين اعضاء اللجنة الوبائية بشأن آلية العمل بخصوص المدارس وسيتم متابعتها ، مشيراً الى انه اذا ما كان هناك زيادات مفاجئة في أعداد الاصابات خلال الأيام القادمة ، قد نتخذ قراراً للحفاظ على ارواح ابناءنا ونرفع توصياتنا .

وقال من السابق لأوانه الحديث عن اي قرارات بشأن بداية العام الدراسي لوجود أسبوعين قبل بدء العام الدراسي الجديد ، مشيراً الى انه سيتم التعامل مع كل مدرسة على حدا حال بداية العام الدراسي .

ويشار الى ان أعداد الاصابات مرتفعة بشكل كبيرة في الضفة المحتلة ، وسط مخاوف من أهالي الطلبة في الضفة مع بداية العام الدراسي في ال5/9/2020.