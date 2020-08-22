لمدة أسبوع ..الاحتلال يبعد مقدسيين عن المسجد الأقصى

سلمت مخابرات الاحتلال "الاسرائيلي"، أمس الجمعة، الناشط المقدسي ناصر عجاج قراراً يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع ، مشترطةً عليهم المثول أمامها في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد نهاية الأسبوع.

وسلمت شرطة الاحتلال المقدسي مصطفى أبو رموز من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت مصطفى ابو رموز يوم الجمعة الماضي، بعد خروجه من المسجد الأقصى.

واقتادت الشرطة مصطفى إلى مركز القشلة، وسلمته قرارا بالابعاد عن المسجد لمدة أسبوع على ان يعود بعد انتهاء مدة الابعاد.

في السياق، مددت محكمة الاحتلال في (بيتح تكفا) اعتقال المقدسية سلام محيسن لمدة اسبوع، خلال جلسة سرية عقدت صباح الجمعة حيث منع محاميها من لقائها.

وتقبع سلام حاليا في مركز تحقيق الجلمة، علما انها زوجة الأسير المحرر مراد محيسن.

وكانت قوات الاحتلال اختطفت أمس سلام محيسن من منزلها في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.